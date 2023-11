Ukraine: Was gegen eine neue russische Mobilisierung spricht

Was gegen eine Mobilisierungswelle spricht

Eine weitere Mobilisierungswelle in Russland für den Krieg in der Ukraine erscheint äußerst unwahrscheinlich. (Archivbild) Quelle: imago/SNA

Russland hat angekündigt, dass der Herbstzyklus der Wehrpflicht am 1. Oktober beginnen wird. Rund 140.000 junge russische Männer werden zu einem einjährigen Dienst einberufen. Das russische Verteidigungsministerium bekräftigte, dass die Wehrpflichtigen nicht zu einer "speziellen Militäroperation", Russlands Bezeichnung für seinen Angriffskrieg in der Ukraine , geschickt werden.

Zum ersten Mal seit der illegalen Annexion im vergangenen Oktober wird die Wehrpflicht auch in den besetzten ukrainischen Regionen Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk durchgeführt. Soldaten, die von hier aus eingezogen werden, können durchaus für Befestigungsarbeiten und logistische Unterstützung eingesetzt werden, ihr Kampfeinsatz ist jedoch höchst unwahrscheinlich.

Neue Mobilisierung in diesem Jahr würde russisches System überlasten

Der Beginn der Wehrpflicht macht es äußerst unwahrscheinlich, dass Russland noch in diesem Jahr eine weitere Mobilisierungsrunde durchführen wird. Die Rekrutierungs- und Ausbildungsinfrastruktur ist so ausgelegt und skaliert, dass sie etwa 140.000 Rekruten gleichzeitig verwalten kann, indem sie ihnen Unterkunft, Uniformen, Ausrüstung und Ausbildung zur Verfügung stellt.

Moskau feiert die Annektion vier ukrainischer Regionen vor einem Jahr. Doch Putins Truppen sind massiv unter Druck. Militärexperte Gressel analysiert die Lage bei ZDFheute live. 28.09.2023 | 40:03 min

Jetzt, wo die Wehrpflichtigen einberufen werden, würde eine weitere Mobilisierungsrunde das gesamte System massiv überlasten, sodass ihr militärischer Wert sehr fraglich wäre. Die letzte Teilmobilisierung vor rund einem Jahr verlief äußerst unpopulär und chaotisch. Es ist also unwahrscheinlich, dass der Kreml ein solches Vorgehen sechs Monate vor den Präsidentschaftswahlen im März 2024 wiederholen möchte. Russische Beamte betonten auch, dass es in nächster Zeit keine neue Mobilisierungsrunde geben werde.

So ist die Lage an den Fronten in der Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte setzten ihren langsamen Vorstoß an der Frontlinie in Saporischschja fort. Den ukrainischen Truppen gelang es, die Bresche an der stark befestigten "Surowikin-Linie" zu erweitern und in die Außenbezirke des strategisch wichtigen Dorfes Nowoprokopiwka vorzudringen.

Der Name bezieht sich auf General Sergej Surowikin , der im Herbst 2022 für die russischen Operationen in der Ukraine verantwortlich war und unter dessen Kommando der Bau dieser Befestigungen begann.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Die ganze Woche über waren heftige Kämpfe im Gange, die Frontlinie schwankte auf einigen Quadratkilometern Fläche.

Sollte das Dorf Nowoprokopiwka befreit werden, wird die Straße in Richtung Süden weitgehend frei sein, da das Gelände hinter dem Dorf einfacher ist. Südlich von Nowoprokopiwka befindet sich Tokmak, die erste Stadt, die von der ukrainischen Gegenoffensive zurückerobert werden könnte. Russland verstärkt bereits seine Truppen in Tokmak, was darauf hindeutet, dass sie selbst nicht sicher sind, ob die Befestigungslinien die Ukrainer noch lange aufhalten können.

Ukraine-Krieg : So ist die russische Front aufgestellt Die ukrainischen Truppen haben es bei ihrer Gegenoffensive mit einer gestaffelten Verteidigungslinie der russischen Armee zu tun. Ein Überblick.

Kupjansk: Russischer Gegenangriff eingestellt

In der Zwischenzeit startete Russland an einem anderen Abschnitt der Saporischschja-Front nahe Urozhaine einen mechanisierten Gegenangriff, um verlorenen Boden zurückzugewinnen. Dieser Versuch wurde durch die von Drohnen unterstützte ukrainische Artillerie vereitelt.

Die russischen Offensivbemühungen im nördlichen Abschnitt der Frontlinie bei Kupjansk sind praktisch zum Erliegen gekommen. Da Moskau seine kampffähigsten Kräfte von hier nach Süden verlagern musste, kann die ukrainische Verteidigung dem russischen Druck standhalten.

Die Ukraine ist das am stärksten verminte Land der Welt. Damit bedeutet jeder Schritt potenziell Lebensgefahr. 27.09.2023 | 11:33 min

Bachmut: Langsames ukrainisches Vorrücken

In Bachmut rückten die Ukrainer sowohl südwestlich als auch nordwestlich der Stadt vor. Russland hat mehrere überstürzte Gegenangriffe unternommen, um die Ukrainer zurückzudrängen. Diese scheiterten jedoch mangels geeigneter Artillerie- und Panzerunterstützung allesamt.

Der Ukraine ist es gelungen, ein großes russisches Munitionsdepot in Syrokine, fast 130 Kilometer hinter der Frontlinie in den besetzten Gebieten, zu treffen. Dieser Treffer ist ein weiterer Beweis dafür, dass Kiew in der Lage ist, wirksame Präzisionsangriffe tief hinter den russischen Linien durchzuführen.

Paramilitärs schlagen wieder in Russland zu

Die " Legion der Freiheit Russlands ", eine ukrainische Einheit, die sich aus ethnischen Russen zusammensetzt, hat einen weiteren Angriff auf die russische Region Belgorod gestartet. Mit der klein angelegten Operation soll wahrscheinlich Moskau ein PR-Schaden zugefügt und die russische Führung gezwungen werden, mehr Kräfte für den Grenzschutz bereitzustellen.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: