Autoexplosion bei Moskau: Russischer General getötet

Bei einem Bombenanschlag im Moskauer Vorort Balaschicha ist laut russischen Behörden Generalleutnant Jaroslaw Moskalik getötet worden. Der 59 Jahre alte leitende Mitarbeiter des russischen Generalstabs sei bei einer Explosion eines Autos ums Leben gekommen, teilte das Ermittlungskomitee in Moskau mit.

Die Detonation sei durch einen selbstgebauten Sprengsatz in einem Golf ausgelöst worden, so die Behörde weiter. Verdächtige nannte sie nicht.

Außenamtssprecherin sieht Bezug zum Ukraine-Krieg

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums zog allerdings eine direkte Parallele zum Krieg in der Ukraine . Maria Sacharowa sagte ohne Vorlage von Beweisen, es gebe Gründe für die Annahme, dass ukrainische Geheimdienste an der Tat beteiligt gewesen seien. Es handele sich um einen "terroristischen Anschlag".

Die Verhandlungen zu dem sogenannten US-Friedensplan für die Ukraine dauern an.

Moskau kündigt Ermittlungen zu getötetem General an

Der Krieg müsse enden, sagte Sacharowa. "Wir sehen so viele Opfer jeden Tag", sagte sie. Ranghohe Offiziere in Moskau und auch Propagandisten sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder Ziele von Anschlägen. In der Ukraine gab es zunächst keine offizielle Reaktion.