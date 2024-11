Nordkorea: Unterstützen Russland bis zu "Sieg" gegen Ukraine

Die US-Regierung geht laut Außenminister Antony Blinken davon aus, dass bisher 10.000 nordkoreanische Soldaten nach Russland geschickt wurden. 8.000 von ihnen sind demnach bereits in die russische Region Kursk an der Grenze zur Ukraine verlegt worden und könnten "in den kommenden Tagen" in das Kampfgeschehen eingreifen. Die USA und Südkorea haben Nordkorea aufgerufen, seine Soldaten abzuziehen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin stellte zudem neue Militärhilfen für die Ukraine in Aussicht.