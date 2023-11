Wie Russland mit harten Strafen Kritiker einschüchtert

"Dessen Formel lautet: ein Einparteiensystem, Zensur, ein Marionettenparlament, die Abschaffung einer unabhängigen Justiz, die strikte Zentralisierung von Macht und Finanzen, die übertriebene Rolle der Sicherheitsdienste und Bürokratie, auch in Bezug auf die Wirtschaft. Kurz gesagt lebt der Putinismus nach den 'Konzepten' des Kremls", kritisierte der russische Oppositionspolitiker und Journalist bereits 2004 in einem Text, den er gemeinsam mit dem bekannten Oppositionspolitiker Boris Nemzow in der Nesawissimaja Gaseta veröffentlichte. Damals war Wladimir Putin gerade mal vier Jahre russischer Präsident.