Am 29. und 30. Oktober gedenken sie in Russland bereits seit den siebziger Jahren der Verfolgung politischer Gefangener. Vor allem der Opfer der Stalin-Zeit. Bis heute treffen sich an vielen Orten im Land an diesem Tag Menschen und lesen die Namen der Vermissten und Ermordeten vor. Auch in Moskau sind Menschen zum Solowezki-Stein gekommen und legen Blumen nieder.