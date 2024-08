Politische Verfolgung in Russland: Prozesse für Putin-Gegner

Russland unter Putin : Wenn sich Bürger untereinander anschwärzen

von Armin Coerper, Moskau 02.08.2024 | 09:02 |

In Putins Reich soll sich niemand sicher fühlen. Das System der Verfolgung erinnert an die Stalinzeit und profitiert von Bürgern in Russland, die ihre Mitmenschen denunzieren.