Russland in Syrien: Warum Putin nicht eingreift

Was darauf folgte, war keine Suche nach einem politischen Kompromiss, sondern die systematische Bombardierung all derjenigen, die sich gegen Baschar al-Assad stellten. Besonders Zivilisten litten schwer unter den russischen Bomben. Die russische Luftwaffe legte beispielsweise Aleppo in Schutt und Asche, was zehntausende Menschen zur Flucht in Richtung Türkei zwang.