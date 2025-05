Sabotage in Putins Auftrag? Das System der "Wegwerf-Agenten"

Das Phänomen der Wegwerf-Agenten beschäftigt die europäischen Nachrichtendienste. In den Sozialen Medien werden junge Menschen rekrutiert. Für scheinbar harmlose Aufträge wie das Sprühen eines Graffitis bekommen sie ein paar Hundert Euro. Angeworben werden sie von Mittelsleuten, hinter denen weitere Strippenzieher stecken. So wird die Spur verschleiert und es lässt sich kaum beweisen, von wem die Befehle kommen.

Oft werden nicht die wahren Auftraggeber entdeckt

Denn dass Russland dahintersteckt, behaupten viele. In den meisten Fällen werden aber, wenn überhaupt, nur die sogenannten "Wegwerf-Agenten" geschnappt - und die kennen in der Regel nur die Leute, die sie angeheuert haben, aber nicht die wahren Auftraggeber. Ein Dilemma, auch für den deutschen Verfassungsschutz:

Ex-BND-Mitarbeiter spricht von Einschüchterung

Spur führt nach Estland

In Estland gab es im Dezember 2024 einen Gerichtsprozess. Angeklagt waren mehrere Männer. Sie hatten ebenfalls Sabotage-Aktionen durchgeführt. Doch in diesem Fall gelang es den Ermittlungsbehörden, Beweise zu finden.

Die estnische Staatsanwaltschaft hatte früh Hinweise auf einen in Estland bekannten prorussischen Neo-Nazi. Er war ein Mittelsmann, hatte andere Agenten angeworben, Sabotage-Aktionen durchzuführen. Er selbst war von zwei russischen Männern beauftragt worden, die bereits in der Vergangenheit mit russischen Nachrichtendiensten zusammengearbeitet hatten.

Verbindungen zu russischen Geheimdiensten

Was sagt Russland dazu? Auf eine schriftliche Anfrage antwortet die russische Botschaft in Berlin: "Da die Mitarbeiter der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin über keine gründlichen beruflichen Kompetenzen in Bereichen Paranoia, Verfolgungswahn und Verschwörungstheorien verfügen, können wir Ihnen bei der Beantwortung der von Ihnen vorgebrachten 22 'Vorwürfe' kaum behilflich sein."