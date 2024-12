Bei der Geheimdienstabteilung handele es sich um die bisher weitgehend unbekannte Abteilung für Spionageabwehr DKRO des russischen Geheimdienstes FSB, schreibt Gershkovich in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.

Im August haben Russland und der Westen in der Türkei 26 Gefangene ausgetauscht - darunter Gershkovich, aber auch deutsche Häftlinge.

Gershkovich: "Köder" der russischen Spionageabwehr

Das DKRO habe den Auftrag erhalten, die Freilassung des in Berlin inhaftierten "Tiergarten-Mörders" Vadim Krasikow zu erreichen. Danach habe die Abteilung ihre "Kampagne zur Verhaftung amerikanischer Staatsbürger beschleunigt" und neben ihm auch Basketballstar Brittney Griner festgenommen, berichtete Gershkovich.

Ganz offensichtlich habe er als Tauschobjekt dienen sollen, um Krasikow freizubekommen, hieß es in dem Artikel, den der 33-Jährige gemeinsam mit drei Kollegen verfasste.

Evan Gershkovich wurde in den USA von seine Mutter Ella Milman - und Präsident Biden empfangen.

Gershkovich auf Recherchereise festgenommen

Das DKRO habe rund 2.000 Mitarbeiter und stehe unter dem Befehl eines Offiziers namens Dmitri Minajew, hieß es weiter in dem Bericht. Die Abteilung betreibe nicht nur die Verhaftung von US-Bürgern, sondern sei auch an der Repression in Russland beteiligt.