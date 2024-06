Raketen auf Krim: Russland droht USA mit "Konsequenzen"

Wegen des Raketenangriffs mit vier Toten und mehr als 150 Verletzten bestellte das russische Außenministerium auch die US-Botschafterin in Moskau, Lynne Tracy, ein. Washington trage nicht nur wegen seiner Waffenlieferungen an Kiew, sondern auch weil US-Spezialisten diese Raketen steuern würden, genau so wie die Ukraine die Verantwortung für diese Taten, hieß es in einer Mitteilung dazu.