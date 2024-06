Russlands Wirtschaft: Verzockt Wladimir Putin sich?

Wirtschaft in Russland umgestellt

Kreml beschlagnahmt Unternehmen

Für Professor Michael Rochlitz, Wirtschaftswissenschaftler und Russland-Experte an der Universität Oxford, kommt diese Welle an Verstaatlichung nicht überraschend. Sie hatte sich angekündigt. So hätten in den letzten zehn Jahren im Umfeld von Wladimir Putin die Silowiki an Einfluss gewonnen - also Personen, die in den Sicherheitsdiensten Karriere gemacht haben und oft eine Sowjetvergangenheit haben.