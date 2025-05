Am Tag des Sieges verbindet Russland das Gedenken an damals mit dem Ukraine-Krieg heute. 80 Jahre nach dem Sieg wähnt sich das Land erneut im Kampf gegen den Nationalsozialismus.

Wenn man Moskau dieser Tage mit nur einem Wort beschreiben möchte, "Ausnahmezustand" wäre vermutlich das treffendste. Sicherheitskräfte an jeder Straßenecke, regelmäßige Abschaltungen von GPS und Internet. Eine Stadt, die in ein rotes Fahnenmeer verwandelt wurde. Die Aufschrift "Sieg" ist allgegenwärtig.

Russland wähnt sich wieder im Kampf gegen Nazis

Die Helden von damals allerdings werden immer öfter in einem Atemzug genannt mit Russlands Helden von heute. Die ganz eigene, die offizielle Lesart Russlands, dass der Kampf gegen den Nationalsozialismus noch nicht beendet wäre und heute in der Ukraine fortgeführt wird, ist dieser Tage allgegenwärtig.

Während im Kreml beide Kriege in bemerkenswerter Art gleichgestellt werden, ist Russlands Krieg von heute in zwei Regionen des Landes besonders spürbar: Belgorod und Kursk.

