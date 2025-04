Früherer US-Abgeordneter Santos zu sieben Jahren Haft verurteilt

George Santos' Zeit in der US-Politik war von Betrugs- und Täuschungsvorwürfen überschattet.

Richterin Joanna Seybert verhängte die Strafe von 87 Monaten an einem Gericht auf Long Island bei New York und legte fest, dass der 36-Jährige spätestens am 25. Juli seine Gefängnisstrafe antreten müsse.