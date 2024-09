Saporischschja: Kühlturm muss vermutlich abgerissen werden

Nach einem Brand am russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine muss ein beschädigter Kühlturm laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wohl abgerissen werden. "Bis jetzt konnten wir noch nicht so weit in den Turm vordringen, um die Schäden besser beurteilen zu können", sagt Rafael Grossi in einem Video auf der Nachrichtenplattform X.