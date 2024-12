Frankreich: Sarkozy muss für ein Jahr Fußfessel tragen

Es ist das erste Mal, dass ein Ex-Präsident in Frankreich eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung bekommen hat. Zudem ist es das erste Mal, dass Sarkozy in einer seiner zahlreichen Affären rechtskräftig verurteilt wurde. Sarkozy kündigte an, die Strafe anzutreten, aber zugleich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anzurufen.