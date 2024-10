Saudi-Arabien: Gemeinsame Militärübungen mit Iran

Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben gemeinsame Militärübungen mit dem Iran und weiteren Ländern im Golf von Oman abgehalten. "Die königlichen saudi-arabischen Seestreitkräfte haben kürzlich im Golf von Oman gemeinsame Marineübungen mit den Seestreitkräften des Iran und an der Seite weiterer Länder abgehalten", hieß es in einer am Mittwoch herausgegebenen Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Riad. An welchem Tag die Übungen abgehalten wurden, wurde nicht mitgeteilt.