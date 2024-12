Eigentlich eine Formsache: Das Gesetz zum weltweiten Schutz der Wälder, die "Entwaldungsverordnung", sollte um ein Jahr verschoben werden. Statt 2025 hätte es 2026 in Kraft treten sollen. Ein Gesetz, das unter anderem dafür sorgt, dass für Güter, die in die EU eingeführt werden, kein Wald gerodet werden darf. Eine große Mehrheit war dafür, sogar das von den Grünen geführte Bundesministerium für Landwirtschaft sprach sich für die Verschiebung aus. Doch so einfach wurde es nicht.