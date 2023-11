Besuch in Israel: Olaf Scholz zu "Besuch bei Freunden"

Um einen Flächenbrand in Nahost zu verhindern, läuft die Krisendiplomatie auf Hochtouren. Nun besucht Kanzler Scholz Israel. Was kann er erreichen? ZDFheute live ordnet ein. 17.10.2023 | 51:59 min

Wegen eines Raketenalarms musste Bundeskanzler Olaf Scholz während seines Besuchs in Tel Aviv zunächst in einen Schutzraum der deutschen Botschaft, später musste er bei einem weiteren Alarm den Regierungsflieger verlassen. Laut einem Sprecher hatte Scholz dabei noch zwei abgefangene Raketen gesehen. Inzwischen ist er weiter nach Ägypten gereist.

Scholz: "Für Deutschland nur einen Platz"

Bei seinem Besuch in Israel kam der Kanzler neben Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auch mit Präsident Izchak Herzog zusammen. "Dies ist ein Besuch bei Freunden in schwierigen Zeiten", so eröffnete Olaf Scholz seine Rede bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu nach einem "guten, intensiven und sehr ernsthaften Gespräch".

Und in schwierigen Zeiten könne es für Deutschland nur einen Platz geben, den Platz an der Seite Israels.

Scholz verurteilt Angriff der Terrororganisation

Scholz betonte, dass Antisemitismus "in Deutschland keinen Platz" habe. "Jüdisches Leben in Deutschland ist ein Geschenk", sagte der Kanzler. Mit Blick auf Israel-feindliche Demonstrationen in Deutschland fügte er hinzu: "Das Verherrlichen, das Feiern von Gewalt ist menschenverachtend, abscheulich."

Scholz: Eingreifen von außen wäre "unverzeihlicher Fehler"

Scholz warnte ausländische Akteure vor einem Eingreifen in den aktuellen Konflikt. "Kein Akteur sollte es für eine gute Idee halten, von außen in diesen Konflikt einzugreifen. "Es wäre ein schwerer, ein unverzeihlicher Fehler und in den vergangenen Tagen haben wir diese Botschaft über verschiedene Kanäle an jene vermittelt, an die sie gerichtet ist."