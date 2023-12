Scholz in Dubai: Die Trotzdem-Reise des Trotzdem-Kanzlers

Hilfreich für die Ampel wäre es jedenfalls, wenn sein Optimismus und der Geist des Zusammenwirkens, den Scholz in seiner Rede beschwor, die Koalitionspartner auch durch die nun anstehenden Verhandlungen zum Haushalt trägt. Nur wenn sich Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck in einem für Sonntag avisierten Gespräch in Kernpunkten einigen können, erscheint es möglich, bis Mittwoch eine Kabinettsvorlage zum Haushalt 2024 zu erarbeiten, was wiederum Voraussetzung wäre, um den gesamten Prozess bis Weihnachten abzuschließen.