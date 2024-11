Scholz wünscht Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den USA

Auch in seinem offiziellen Glückwunschschreiben an Trump zum Gewinn der US-Wahlen formulierte der Kanzler: "Seite an Seite arbeiten Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika seit vielen Jahrzehnten für Wohlstand und Freiheit auf beiden Seiten des Atlantiks. Diese erfolgreiche Arbeit zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger möchte ich gern mit Ihnen zusammen fortsetzen." Die vielfältigen Herausforderungen der aktuellen Zeit "erfordern gemeinsame Antworten", unterstrich Scholz.