Scholz vs. Macron: Wer führt Europa?

An Nationalfeiertagen marschieren jedes Jahr Tausende Soldaten durch Paris, rollen Panzer am Triumphbogen vorbei und Kampfjets malen Frankreichs Nationalfarben an den Himmel. Seit dem Brexit ist Frankreich die einzige Atommacht in der EU . Stärke und militärische Macht sind Teil des französischen Selbstverständnisses. Aber Frankreich kann alleine nicht mehr stark sein in dieser Welt. Dafür braucht es Europa und darum ringt Emmanuel Macron, für ein starkes Mandat in Europa.