Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) drängt in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf ein Abkommen mit der radikal-islamistischen Hamas. Der Zeitpunkt sei gekommen, um das Abkommen zur Freilassung der Geiseln und eines Waffenstillstandes zu finalisieren, habe Scholz am Sonntag in einem Telefonat mit Netanjahu betont, teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit.