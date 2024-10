Mehr Indien, weniger China: Warum der Kanzler auf Reise ist

Die deutsche Regierung trifft sich für drei Tage mit der Indiens in Neu-Delhi und in Goa. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sind bereits in Indien, Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) werden am Abend einfliegen; Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Freitag erwartet.