Gipfeltreffen in Schweden: Kanzler Scholz' Mission im Norden

Das vermutlich drängendste Thema wird erst zum Abendessen aufgetischt, so will es das Protokoll. Wenn Olaf Scholz SPD ) am Nachmittag in Schweden ankommt, um die fünf Regierungschefinnen und -chefs der nordischen Länder zu treffen, steht alles im Zeichen von Sicherheits- und Verteidigungspolitik.