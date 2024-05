Deutsche Waffen: Die Ukraine-Kehrtwende von Olaf Scholz

Aufgrund der veränderten Kriegssituation, insbesondere in der Region Charkiw, heißt es dort, habe man sich in Abstimmung mit den Verbündeten dazu entschieden, "dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen diese Angriffe zu wehren. Dazu kann sie auch die dafür gelieferten Waffen in Übereinstimmungen mit ihren internationalen rechtlichen Verpflichtungen einsetzen; auch die von uns gelieferten", heißt es etwas umständlich in dem Papier aus dem Bundespresseamt.