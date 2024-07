Biden hält Rede an die Nation: "Wir müssen zusammenhalten"

US-Präsident Joe Biden hat sich nach dem Attentat auf seinen politischen Kontrahenten Donald Trump in einer Ansprache an die Nation gewendet und ruft das tief gespaltene Land zur Mäßigung in der politischen Auseinandersetzung aufgerufen. "Meine amerikanischen Mitbürger, ich möchte heute Abend zu Ihnen über die Notwendigkeit sprechen, die Temperatur in unserem politischen Leben zu senken", begann Biden seine Rede.