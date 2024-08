Bundeswehr soll Israel schützen - fordert ein CDU-Politiker

Die Bundeswehr wird sich laut Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius SPD ) nach derzeitigem Stand nicht an einer Mission zum Schutz Israels beteiligen. Dies sei für ihn "gerade völlig unvorstellbar", sagte Pistorius schon am Samstag in Südkorea. Für einen solchen Einsatz wäre zudem ein Bundestagsmandat nötig.