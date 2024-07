Kinderbetreuung in Schweden: Elterngeld auch für Oma und Opa

Das Elterngeld orientiert sich am Einkommen der Betreuungsperson, nicht am Verdienst der Eltern. Im Gegensatz zu Schweden dürfen Eltern in Deutschland , die Elterngeld beziehen, 32 Stunden in der Woche arbeiten. Der Anspruch auf Elterngeld besteht hier in der Regel 14 Monate ab Geburt.