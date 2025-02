Beschädigung von Ostseekabel keine Sabotage - Schiff frei

Die Beschädigung eines Glasfaserkabels in der Ostsee zwischen Lettland und Schweden Ende Januar geht nach schwedischen Angaben nicht auf Sabotage zurück. Eine Untersuchung habe ergeben, dass es sich nicht um einen Fall von grober Sabotage handele, erklärte die schwedische Staatsanwaltschaft am Montag. Die Festsetzung eines verdächtigen Schiffes wurde aufgehoben.

NATO-Schiffe sollen in der Ostsee für Sicherheit kritischer Infrastruktur sorgen, Sabotage an Unterseekabeln verhindern. Die Politik der Abschreckung kehrt zurück in die Ostsee.

Beschädigung durch "Vezhen" verursacht

Es sei festgestellt worden, dass eine Kombination aus Wetterbedingungen, Mängeln an der Ausrüstung und Navigationsfehlern zu dem Schaden beigetragen habe, erklärte der schwedische Staatsanwalt Mats Ljungqvist am Montag. Die Ermittlungen zum Grund für den Kabelschaden werden demnach fortgesetzt.

Russlands Schattenflotte wird vorgeworfen, das Seerecht für Angriffe auf feindliche Infrastruktur auszunutzen. Um dies zu verhindern "müssen bestehende Möglichkeiten konsequent in die Anwendung gebracht werden", so der Sicherheitsexperte Johannes Peters.

Immer neue Kabelschäden

In den vergangenen Monaten kam es mehrmals zu Beschädigungen an Stromleitungen und Kommunikationskabeln in der Ostsee, darunter zweimal an einem Glasfaserkabel zwischen Helsinki und Rostock. Die Ursache dafür ist bislang unklar. Behördenvertreter verschiedener Ostsee-Länder gehen dem Verdacht nach, dass Schiffe die Kabel am Meeresgrund - möglicherweise absichtlich - mit ihren Ankern gekappt haben.