Ex-Trump-Vertraute schildert Wahlkampf-Hürden

Im Schweigegeld-Prozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump ist seine ehemalige enge Mitarbeiterin Hope Hicks als Zeugin befragt worden. Sie arbeitete 2016 als Pressesprecherin seines Wahlkampfteams und übernahm nach Trumps Amtsantritt verschiedene Rollen im Weißen Haus. In ihrer Aussage beschrieb sie, wie eine geleakte Tonaufnahme Trumps Wahlkampf durcheinanderwirbelte.

Die Aufnahme aus der Unterhaltungsshow "Access Hollywood" tauchte in der Schlussphase des Wahlkampfs 2016 auf: Zu hören Trump, der mit sexuellen Übergriffen auf Frauen prahlt. Hicks beschrieb, wie sie sich mit anderen Trump-Beratern zusammensetzte, nachdem sie von der Existenz des Tapes erfahren hatte. "Ich hatte ein gutes Gespür dafür, dass dies eine riesige Geschichte werden würde und dass sie die Nachrichten in den nächsten Tagen beherrschen würde", sagte Hicks.

Hicks fügte hinzu: "Das hat uns in einer Weise zurückgeworfen, die nur schwer zu überwinden sein würde."

Auftakt im Strafverfahren gegen Trump: Es geht um Schweigegeldzahlungen an Pornodarstellerin Stormy Daniels, mutmaßlich falsch deklariert als Anwaltskosten.

Anklage: Mit Schweigegeld gegen negative Berichte

Im Zentrum des Prozesses stehen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Sie behauptet, Sex mit Trump gehabt zu haben. Trump bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen ist. Zwar sind Schweigevereinbarungen zwischen zwei Parteien nicht grundsätzlich illegal. Trump wird aber vorgeworfen, er habe die Zahlungen unrechtmäßig verbucht, auf illegale Weise zu verschleiern versucht und damit andere Gesetzesverstöße vertuschen wollen. In dem Verfahren ist Trump unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt.

Die frühere Trump-Vertraute Hicks wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeladen. Sie versucht, nachzuweisen, dass die geleakte "Acces Hollywood"-Aufnahme Trumps damaligen Anwalt Michael Cohen dazu veranlasste, der Stormy Daniels die 130.000 Dollar Schweigegeld zu zahlen. Sie habe so daran gehindert werden sollen, über eine angebliche sexuelle Begegnung mit Trump auszupacken, die Trumps Präsidentschaftsambitionen hätte gefährlich werden können.

Hicks: Trump mit Sorgen um Ehe

Vier Tage vor der Wahl 2016 sei sie dann vom "Wall Street Journal" um eine Stellungnahme gebeten worden. Es sei um eine Recherche gegangen, wonach ein Medienunternehmen die Rechte an einer Story des früheren Playboy-Models Karen McDougal über eine angebliche Affäre mit Trump erworben habe - eine Affäre, die Trump bestreitet. Hicks erinnerte sich, wie sie daraufhin Trumps Schwiegersohn Jared Kushner kontaktierte, damit dieser seine Beziehungen zu Rubert Murdoch nutzt, um das Erscheinen des Artikels hinauszuzögern. Zu Murdochs Medienimperiums gehört auch das "Wall Street Journal". Kushner habe ihr gesagt, dass es ihm wahrscheinlich nicht gelingen werde, Murdoch rechtzeitig zu erreichen.

Trump selbst, so Hicks, habe sich zudem Sorgen darüber gemacht, wie der Artikel über die angebliche Affäre mit dem Ex-Playmate bei seiner Ehefrau Melania ankommen würde. Er habe von ihr, Hicks, verlangt, sicherzustellen, dass die Zeitungen am Tag der Veröffentlichung des Artikels nicht zu Trumps Residenz gebracht würden. Auf die Frage, ob sich Trump auch um die Folgen für seinen Wahlkampf Sorgen gemacht habe, sagte Hicks, in dieser Zeit sei alles, über das sie gesprochen hätten, durch die Brille des Wahlkampfs betrachtet worden.