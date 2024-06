Schweizer Referenden: Ja für Erneuerbare, Nein zu Hakenkreuz

In der Schweiz haben die Bürgerinnen und Bürger in einem Referendum einer verstärkten Nutzung Erneuerbarer Energien ihre Unterstützung ausgesprochen. Das vom Parlament bereits beschlossene Gesetz wurde am Sonntag laut offiziellem Endergebnis von einer deutlichen Mehrheit der Wähler unterstützt: 68,72 Prozent stimmten demnach dafür. Damit erlitten die Initiatoren der Volksbefragung, die das Gesetz kippen wollten, eine Niederlage.