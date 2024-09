Israels Armee: Sechs tote Geiseln in Gaza geborgen

Die israelische Armee hat die Leichen von sechs Geiseln der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen geborgen. Das gab das Militär am frühen Morgen bekannt. Auch US-Präsident Joe Biden äußerte sich dazu: "Heute Morgen haben die israelischen Streitkräfte in einem Tunnel unter der Stadt Rafah sechs Leichen von Geiseln geborgen, die von der Hamas festgehalten wurden", erklärte Biden am Samstag (Ortszeit).