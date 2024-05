USA: Jüdischer TV-Star Jerry Seinfeld an Uni ausgebuht

Der jüdische TV-Star Jerry Seinfeld positionierte sich klar an der Seite von Israel - in seiner Rede kam der Krieg im Gazastreifen jedoch nicht vor.

In den USA ist der beliebte jüdische Komiker Jerry Seinfeld bei einer Abschlussfeier einer renommierten Universität von pro-palästinensischen Studenten ausgebuht worden.

Wie mehrere Beobachter in Onlinenetzwerken berichteten, verließen während der Zeremonie an der Duke University im US-Bundesstaat North Carolina mehrere Dutzend Besucher die von Tausenden Studenten besuchten Feier. Mehrere der Protestierenden trugen palästinensische Flaggen.

08.05.2024 | 6:12 min