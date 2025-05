Merz, Macron, Starmer und Tusk gemeinsam im Sonderzug nach Kiew

Bundeskanzler Merz und der französische Präsident Macron reisen in die Ukraine. In Kiew wollen sie über die ihre Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland sprechen.

Ihr Ziel: Frieden - Zielort: Kiew

Die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Polen und dem Vereinigten Königreich werden morgen in Kiew erwartet. Staatspräsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Friedrich Merz, Ministerpräsident Donald Tusk und Premierminister Keir Starmer treffen dort am Samstagmorgen den ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj, um ihr unerschütterliches Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine zu bekräftigen. Es ist der erste gemeinsame Besuch der Staats- und Regierungschefs dieser vier Länder in der Ukraine und die erste Reise von Friedrich Merz als neu gewählter Bundeskanzler dorthin. Vor dem Besuch hatte auch US-Präsident Donald Trump Russland aufgefordert, einem 30-tägigen Waffenstillstand zuzustimmen, um Friedensverhandlungen zu ermöglichen.

Intensive Vorbereitung der Fahrt nach Kiew

Seit Merz' Wahl zum Kanzler am Mittwoch standen die europäischen Regierungschefs in engem Austausch, die Antrittsbesuche des Bundeskanzlers in Paris und Warschau dienten auch der intensiven Vorbereitung der Fahrt nach Kiew.

Programm ist kompakt geplant

Europa will mehr als 30 Tage Waffenruhe

Merz scheint optimistisch

Nun soll alles nur noch in enger Absprache mit seinen Reisegefährten geliefert werden. Und bloß nichts verkündet werden, was die Amerikaner verunsichern könne. Sie will man im Ganzen halten und nichts unternehmen, was deren Verhandlungsbemühungen konterkariert.