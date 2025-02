Ukraine: Selenskyj will Europa bei Verhandlungen am Tisch

Europa müsse bei möglichen Friedensgesprächen seines Landes mit Russland mit am Verhandlungstisch sitzen: Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X nach einem Gespräch mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit.

Europa muss in vollem Umfang an den Friedensverhandlungen und den Bemühungen zur Verhinderung künftiger Kriege beteiligt sein.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Mit seiner Äußerung trat Selenskyj der Sorge entgegen, dass Europa und die Ukraine bei Friedensgesprächen von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin übergangen werden könnten. Er schätze Frankreichs Engagement für den Grundsatz: "Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine", so Selenskyj.

Selenskyj will Sicherheitsgarantien

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen dauerhaften und gerechten Frieden seien verlässliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Das bekräftigte er am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz nach einem Treffen mit US-Vizepräsident J.D. Vance

Die USA und Europa stehen in ihren Beziehungen vor einer Zeitenwende. In München wurden deutliche Worte zum Verhältnis zwischen den beiden Seiten gewählt.

Trump deutet Gebietsabtretungen der Ukraine an

Selenskyj: Trump ist "ein starker Mann"

In einem Interview des US-Fernsehsenders NBC, das am Freitag in Auszügen veröffentlicht wurde, betonte Selenskyj die Unterstützung der USA und dass sein Land ohne diese Unterstützung nur geringe Chancen habe, den Krieg zu überleben.