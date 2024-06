Selenskyj in Singapur: "Enttäuscht" über manche Staaten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf einer Sicherheitskonferenz in Singapur, dem "Shangri-La-Dialog", für die Unterstützung der Sicherheit in der Ukraine geworben. Zeitgleich beklagte er mangelndes Interesse bestimmter Staaten an einem für Mitte Juni von Kiew geplanten Friedensgipfel in der Schweiz.