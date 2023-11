Selenskyjs Gründe für den Überraschungsbesuch in Brüssel

Die Verteidigungsminister treffen sich, um zu beraten, wie die Ukraine am besten durch den Winter kommt. Selenskyj wirbt trotz des Krieges in Israel um weitere Waffenhilfen. 11.10.2023 | 4:25 min

Am Mittag am Sitz der belgischen Regierung: Wolodymyr Selenskyj könnte es sich einfach machen und auf die Worte westlicher Staats- und Regierungschefs verweisen. Worte, die sie seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine wiederholen.

"Ihr Kampf ist unser Kampf", sagte am Morgen Nato -Generalsekretär Jens Stoltenberg. "Ihre Sicherheit ist unsere Sicherheit. Ihre Werte sind unsere Werte." Und Alexander de Croo, der belgische Premier, betont: "Wir wissen, wofür ihr kämpft. Wir waren von Anbeginn an Eurer Seite. Und wir bleiben da, so lange, wie es nötig ist."

Selenskyj über Ressourcenkonflikte: "Alle haben Angst"

Selenskyj entscheidet sich anders. "Ich will ehrlich zu ihnen sein: Alle haben Angst." Wenn es andere Tragödien in der Welt gibt, frage man sich: "Was können sie dann noch geben?" Russland setze darauf, die Hilfe zu spalten. Die Partner versicherten weitere Hilfe. Aber wie? "Keiner weiß es."

Aufgrund der Eskalation in Israel befürchtet die Ukraine mittelfristig weniger Hilfe zu bekommen. Selenkskyj setzt deshalb ein deutliches Zeichen – und reist nach Brüssel.

Drei gute Gründe für Selenskyjs Besuch in Brüssel

Selenskyj sitzt vor weißen Flachbildschirmen mit ukrainischen und belgischen Flaggen. Sein Besuch wurde am Morgen erst bekannt, da war er schon da. Und natürlich gilt er nicht Belgien allein, sondern auch der Nato, die in Brüssel ihren Sitz hat, und deren Verteidigungsminister zeitgleich tagen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat überraschend das Nato-Treffen in Brüssel besucht. Eine Einschätzung von ZDF-Korrespondent Florian Neuhann in Brüssel.

Das Oligarchengeld

Belgien erhebt 25 Prozent Steuern auf Vermögens-Erträge, also auch auf die Erträge aus Vermögen russischer Oligarchen und des russischen Staats, von denen ein besonders großer Teil eben in Belgien liegt. So seien seit dem letzten Jahr 1,7 Milliarden Euro zusammengekommen, sagt de Croo. Alles gehe an die Ukraine, als Militärhilfe, als Finanzhilfe oder für den Wiederaufbau. Keine ganz kleine Summe, auch im Vergleich: Die gesamte deutsche Hilfe beträgt bislang fast 21 Milliarden Euro.