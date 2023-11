Schweden-Besuch: Selenskyj wirbt um Kampfflugzeug "Gripen"

Selenskyj sagte, die Ukraine habe keine modernen Kampfflugzeuge und sei im Luftkampf gegen die russischen Invasionstruppen unterlegen. In den kommenden Wochen würden geeignete Schritte unternommen, um "die Möglichkeit zu eröffnen, das entsprechende Flugzeug zu beschaffen". Er werde in den kommenden Tagen auch mit anderen Staaten verhandeln.

Mehrere europäische Staaten wollen, dass die Ukraine Kampfflugzeuge bekommt. Konkret geht es dabei zunächst um F-16-Jets. 17.05.2023 | 1:38 min

Selenskyj zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in Schweden

Kristersson sagte, beide Länder hätten eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Produktion und Wartung des schwedischen Schützenpanzermodells CV-90 vereinbart. Ausgebaut werden solle auch die Kooperation bei der Ausbildung am CV-90. Der Schützenpanzer soll Selenskyj zufolge künftig auch in der Ukraine gebaut werden.

Den Angaben zufolge war es der erste Besuch Selenskyjs in Schweden seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022. Kristersson empfing Selenskyj auf seinem Landsitz in Harpsund 120 Kilometer westlich von Stockholm. Vorgesehen sei auch ein Empfang bei König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia in einem Palast in der Nähe, teilte die schwedische Regierung mit.