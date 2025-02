Trump und Selenskyj: Treffen, das völlig aus dem Ruder lief

Streit auf offener Bühne: Beim Treffen der Präsidenten Trump und Selenskyj kommt es zum Eklat. Trump wirft Selenskyj Undankbarkeit vor. Das Treffen endet vorzeitg. Und nun? 28.02.2025 | 2:33 min

Was als freundliches Gespräch begann, eskalierte vor laufenden Kameras zum offenen Streit. "Sie werden entweder einen Deal machen oder wir sind raus", sagte US-Präsident Donald Trump zu Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. "Er kann wiederkommen, wenn er bereit zu einem Frieden ist."

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen spricht von einem "absolut historischen Ereignis". Es sei "eine Menge Porzellan zerschlagen worden". Politikwissenschaftler Jack A. Goldstone schließt sich im Gespräch mit ZDFheute an:

Die Welt hat noch nie erlebt, dass der Präsident und der Vizepräsident der Vereinigten Staaten ein ausländisches Staatsoberhaupt auf eine solche Weise ansprechen, wie es heute im Oval Office geschah. „ Jack A. Goldstone, US-Politikwissenschaftler

Goldstone fühlt sich an Szenen aus Schulen erinnert: Es sei, als stünden ein Schuldirektor und sein Stellvertreter vor einem widerspenstigen Schüler. "Sie maßregelten Selenskyj, weil er sich nicht für alles bedankte, was die USA getan hatten, und drohten ihm praktisch mit 'Ausweisung', sollte er seine Haltung nicht ändern.

Das Treffen, das als diplomatischer Schritt zur Zukunft der Ukraine gedacht war, nahm damit eine unerwartete Wendung: Es verwandelte sich in ein öffentliches Schauspiel.

Drei zentrale Erkenntnisse aus diesem Treffen:

1. Erkenntnis: Das Ziel des Treffens wurde nicht erreicht

Ein Schritt zurück: US-Präsident Trump hatte den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ins Weiße Haus eingeladen – zu einem Gespräch, das über nichts Geringeres als die Zukunft der Ukraine entscheiden sollte. Das Ziel des Treffens war die Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens zwischen den USA und der Ukraine. Eigentlich hatte Selenskyj dem Deal grundsätzlich zugestimmt, doch als Selenskyj noch einmal klar machte, dass man Wladimir Putin nicht trauen kann, er ein Terrorist sei, kippte die Stimmung. Trump griff ein und widersprach.

"Er verlangte Neutralität von Selenskyj, wohlgemerkt dem Opfer in diesem Krieg", erklärt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Als sich dann auch noch US-Vizepräsident J.D. Vance einmischte, lief die Diskussion völlig aus dem Ruder. Vance warf dem ukrainischen Präsidenten "Respektlosigkeit" und "Undankbarkeit" vor.

Am Ende wurde das angestrebte Abkommen nicht unterzeichnet, was schließlich auch vom Weißen Haus bestätigt wurde.

2. Erkenntnis: Für Selenskyj ein frustrierendes Treffen

Präsident Selenskyj wendete sich nach dem abgrochenen Treffen auf X an das amerikanische Volk. "Danke Präsident Trump", "danke Amerika". Die Ukraine brauche einen gerechten und anhaltenden Frieden, "und wir arbeiten genau daran".

Für den ukrainischen Präsidenten war das Treffen "frustrierend und kontraproduktiv", betont Politikwissenschaftler Jackstone. Selenskyj sei bereit gewesen, fast alles zu tun, damit die US-Regierung eine Art Sicherheitsgarantie abgibt, um einen dauerhaften Frieden in der Ukraine zu ermöglichen. Auch war er bereit, den USA eine Beteiligung an der künftigen Erschließung von Bodenschätzen anzubieten.

So sind die Rohstoffe in der Ukraine verteilt. Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung; liveuamap.com



Dass Putin, der in die Ukraine einmarschiert ist, nicht in der Lage ist, den Frieden zu wahren

Dass daher externe Sicherheitsgarantien erforderlich sind, damit ein Friedensabkommen für beide Seiten verbindlich ist. Aber Selenskyj ging mit zwei Bedingungen ins Treffen. Er wollte, dass Trump zwei Dinge anerkennt:

3. Erkenntnis: Trump und Vance haben wenig Interesse an Sorgen der Ukraine

Trump jedoch weigerte sich hartnäckig, auch nur eine dieser beiden Realitäten anzuerkennen. Er betonte, dass er Putin "kennt" und dass er darauf vertraue, dass er sich an jede Vereinbarung halten würde. Selenskyj habe es mit einem US-Präsidenten zu tun, der eine völlig andere Sicht der Realität habe als er selbst und anstatt zu verhandeln, darauf besteht, dass Selenskyj Trumps Realität als seine eigene akzeptiert, betont Goldstone.

Ob in ihren Worten oder Gesten - Trump und Vance signalisierten immer wieder, dass sie wenig Interesse an den Sorgen der Ukraine zeigten, so Goldstone weiter. Trump und Vance schienen das Chaos zu genießen. "Das Treffen war als rituelle Demütigung inszeniert, bei der Selenskyj Trump erhöhen und ihm für die Rettung seines Landes danken sollte", so Goldstone. Doch was Trump anbot, war nicht die Rettung der Ukraine.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Aussichten auf eine Einigung hinter verschlossenen Türen erscheinen eher düster. Trump scheint fest davon überzeugt, dass Putin sich ohne Einschränkungen an alle Vereinbarungen halten wird und die Ukraine in Ruhe lässt - der gleiche Putin, der in Tschetschenien blutige Spuren hinterließ, in Georgien einmarschierte und schon zweimal in die Ukraine einrückte.

In diesem Kontext ist es kaum vorstellbar, dass Selenskyj das Schicksal seiner Nation auf ein solches Vertrauen setzt, bilanziert Goldstone. Das Ergebnis des Treffens werde genauso ausfallen wie Vances Rede in München. Europa werde gezwungen sein, sich mit der Tatsache abzufinden, dass es in dieser Krise weitgehend auf sich allein gestellt ist, sagt der Politikwissenschaftler.

Wenn Europa wirklich will, dass die Ukraine als unabhängige, souveräne europäische Nation überlebt, werden die europäischen Länder wohl selbst Verantwortung übernehmen müssen.

