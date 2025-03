Selenskyj zu Rohstoff-Abkommen: Komplett neuer US-Vorschlag

Die Ukraine will einem deutlich veränderten Angebot der USA für das seit Wochen in der Schwebe befindliche Rohstoff-Abkommen nicht zustimmen. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, sein Land werde die gewährte US-Militärhilfe im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg nicht als Kredit anerkennen. Er sagte vor Journalisten in Kiew: