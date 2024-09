Selenskyj zu Ukraine-Krieg: Russland zum Frieden zwingen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht keine Chance auf eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen sein Land durch Friedensgespräche. Der russische Präsident Wladimir Putin verübe in der Ukraine ein "internationales Verbrechen" und habe so viele internationale Regeln gebrochen, dass er damit nicht von selbst aufhören werde, sagte Selenskyj in einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York.