Selenskyj: Notfalls bereit, direkt mit Putin zu verhandeln

Will notfalls auch direkt mit Wladimir Putin verhandeln: Wolodymyr Selenskyj.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unter Bedingungen auch zu direkten Verhandlungen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin bereit. An Gesprächen sollten die Ukraine, Russland , die USA und Europa beteiligt sein, sagte Selenskyj in einem Videointerview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan.

Dieser steht US-Präsident Donald Trump nahe, und das Gespräch diente augenscheinlich dem Ziel, das konservative Lager in den USA anzusprechen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj halte durch "Verhandlungen, bei denen alle am Tisch sitzen", einen Frieden für möglich, so Anne Brühl, ZDF-Reporterin in Kiew.

03.02.2025 | 2:52 min