Selenskyj warnt vor Besuch von Parade zu Weltkriegsende in Moskau

Russland hat in der Nacht das ukrainische Charkiw mit Drohnen-Angriffen schwer getroffen. Nach Angaben der Behörden seien knapp 50 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder.

Zwölf Drohnen hätten am späten Freitagabend zwölf Orte in der Stadt getroffen, teilte Bürgermeister Ihor Terechow mit. Nach Angaben von Charkiws Gouverneur Oleh Synjehubow wurden zudem Wohngebäude, Fahrzeuge und zivile Infrastruktur beschädigt.

Ukraine: Russland setzt ballistische Raketen ein

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griff das russische Militär in der Nacht das Land insgesamt mit 183 explodierenden Drohnen und Täuschungsdrohnen an. Davon seien 77 von der Luftabwehr abgefangen worden, weitere 73 seien verloren gegangen - vermutlich wurden diese durch elektronische Störmanöver unschädlich gemacht. Die ukrainische Luftwaffe erklärte zudem, Russland habe zwei ballistische Raketen eingesetzt.

Russland hat in der Nacht die ukrainische Großstadt Charkiw massiv mit Drohnen angegriffen. Korrespondentin Alica Jung ordnet die Situation ein.

In Moskau meldete das russische Verteidigungsministerium, dass seine Luftabwehr in der Nacht 170 ukrainische Drohnen abgeschossen habe. Zudem seien acht Marschflugkörper und drei Lenkflugkörper abgefangen worden.

In der am Schwarzen Meer gelegenen Hafenstadt Noworossijsk in Südrussland wurden laut dem Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, fünf Menschen durch einen Drohnenangriff verletzt, darunter zwei Kinder.