Ukraine: Selenskyj warnt vor neuer Tschernobyl-Katastrophe

Sorge um atomare Objekte in der Ukraine: Präsident Selenskyj fordert Druck auf Russland (Archiv)

Am Jahrestag des Unfalls im Atomkraftwerk Tschernobyl hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer Wiederholung einer solchen Katastrophe gewarnt. Der Staatschef schrieb am Freitag bei Telegram:

Bereits 785 Tage befindet sich das größte Atomkraftwerk Europas bei Saporischschja in den Händen der russischen Terroristen.

Er ermahnte die Weltgemeinschaft, Druck auf Russland auszuüben, damit das Kraftwerk wieder unter ukrainische Kontrolle komme. "Und dass alle atomaren Objekte in der Ukraine sicher vor russischen Angriffen sind", schrieb Selenskyj. Allein das würde die Welt vor einer neuen atomaren Katastrophe bewahren.

Selenskyj erinnert an Tschernobyl-Opfer

Zugleich erinnerte der Präsident an die Menschen, die beim Atomunglück vor 38 Jahren in Tschernobyl im Einsatz waren: "Zehntausende Menschen haben um den Preis ihrer Gesundheit und ihres Lebens die Ausweitung der Tschernobyl-Katastrophe gestoppt und dabei geholfen, ihre schrecklichen Folgen 1986 und in den Jahren danach zu beseitigen."