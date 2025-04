Studenten gegen Vucic: Protest-Radler kommen in Straßburg an

Mit ihrer Aktion wollten die Radfahrer die Aufmerksamkeit der EU auf ihre monatelangen Proteste gegen Korruption in Serbien lenken. Das Balkanland hat sich um eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union beworben, doch die serbische Regierung hat demokratische Freiheiten und die Rechtsstaatlichkeit eingeschränkt.

Studierende treibende Kraft hinter Protesten

Studierende sind die treibende Kraft hinter einer landesweiten Bewegung mit fast täglichen Demonstrationen, die Vucic in Bedrängnis bringen und vom tödlichen Dacheinsturz am Bahnhof von Novi Sad im November ausgelöst wurden. Viele Serben machen die grassierende Korruption in ihrem Land für den Einsturz verantwortlich, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen.

Demonstrationen auch vor Fernsehsendern

Vucic und regierungsnahe Medien beschuldigen die Studierenden und ihre Professoren, gemeinsam mit westlichen Geheimdiensten gegen den Staat zu arbeiten, um ihn zu stürzen. In Serbien blockierten am Dienstag Demonstranten vorübergehend die Eingänge zum Fernsehsender RTS in Belgrad und in Novi Sad, um gegen deren Berichterstattung zu protestieren.