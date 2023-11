Israel: Shani Louk - Deutsche Geisel der Hamas lebt

Das Schicksal der Deutschen Shani Louk war unklar. Jetzt erklärt ihre Familie: Die junge Frau sei am Leben, aber schwer verletzt. Von den Behörden seien sie "bitter enttäuscht".

Ein Handyfoto von Shani Louk. Quelle: dpa

Die von der radikalislamischen Hamas aus Israel verschleppte deutsche Staatsbürgerin Shani Louk lebt vermutlich. Das bestätigten ihre Tante und Onkel in einem Gespräch gegenüber ZDFheute. Sie berufen sich auf Kontakte nach Gaza. Zudem erklären sie, dass Shanis Kreditkarte in dem Gebiet benutzt wurde.

Demnach liege die 22-Jährige, die ihre Familie in einem Video schwer verletzt auf einem Pick-Up identifiziert hatte, mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza. Vollständig überprüfen lässt sich das aber nicht.

Tausende deutsche Touristen sitzen seit vergangenem Samstag in Israel fest und befinden sich nun in einem Krieg. Doch ihre Ausreise gestaltet sich schwierig. 10.10.2023 | 1:36 min

Das Video der schwer verletzten Shani Louk erlangte im Internet große Bekanntheit. Schon jetzt gilt es als Symbol für die Gräueltaten der Hamas. Von den Behörden sind ihr Onkel und Tante enttäuscht. Sie flehen: "Bitte befreit Shani aus Gaza."

Familie von Behörden "bitter enttäuscht"

Insgesamt sei für die Familie die derzeitige Situation eine Achterbahn der Gefühle. Orly Louk, die Tante von Shani, erklärt gegenüber ZDFheute:

Meine Nichte ist ständig in meinen Gedanken, wie sie da mit einer schweren Kopfverletzung in Gaza liegt. Orly Louk, Tante von Shani Louk

Von den deutschen Behörden sei die Familie bislang bitter enttäuscht worden - und fordert mehr Unterstützung. "Wir flehen jetzt seit drei Tagen die deutsche Regierung an, zu helfen", so Shani Louks Tante. Weiter erklärt sie:

Sie ist ein deutsches Mädchen, wir verstehen nicht, warum es so lange dauert, bis uns jemand hilft. Sie ist in einem katastrophalen Zustand und jede Sekunde zählt. Wir müssen sie so schnell wie möglich rausholen. Orly Louk, Tante von Shani Louk

"Wir haben priorisiert und angefangen bei Kindern und Jugendlichen", sagt Außenministerin Baerbock zur Kritik, dass die Bundeswehr nicht wie andere Länder Staatsbürger ausfliegt. 10.10.2023 | 12:58 min

Vor allem eines wird im Gespräch deutlich: Neben dem Schmerz um ihre Nichte wächst der Ärger über die deutschen Behörden. Für die Familie sei vor allem die ausbleibende Reaktion besonders schlimm.

Wir sind verunsichert und total enttäuscht, dass die Bundesregierung sich nicht zuständig fühlt. Einer vom Auswärtigem Amt hat gesagt, er hat keine Zeit, weil sie Flüge umbuchen müssen. Das macht mich so wütend. Wilfried Gehr, Onkel von Shani Louk

Um ihre Nichte zu retten, erwartet die Familie nun von der deutschen Regierung, alle Mittel auszuschöpfen - dazu zähle auch, Kontakte zu der Terrororganisation Hamas zu nutzen.

Alle, die sagen 'Es ist nicht unsere Verantwortung', flehe ich an: Bringt sie uns zurück! Wenn es ein Land schafft, Kontakte nach Gaza aufzubauen, dann Deutschland. Wenn ich könnte, würde ich jetzt sofort selbst nach Gaza fahren und sie rausholen. Orly Louk, Tante von Shani Louk

Bei ihrem Angriff auf Israel hat die Hamas über 100 Geiseln genommen - darunter auch Shani Louk. Ihre Mutter bittet um Hilfe bei der Suche nach ihrer Tochter. 08.10.2023 | 1:38 min

Angriff der Hamas: Shani Louk war auf Rave-Festival

Der Fall von Shani Louk hatte für Aufsehen gesorgt: Am Samstag war die 22-Jährige in einem Video halbnackt auf einem Pick-Up zwischen mehreren Hamas-Männern offenbar im Gazastreifen zu sehen, mit dem Gesicht zum Boden, die Beine verdreht. Ein Junge spuckte auf ihren Körper. Ihre Mutter hatte sie anhand ihrer Tattoos erkannt, und forderte in einem Video Unterstützung.

Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte, bewusstlos im Auto mit den Palästinensern (...). Ich bitte, jede Hilfe oder jede Neuigkeiten zu uns zu schicken. Ricarda Louk, Mutter der entführten Deutschen

Später im Video rast der Jeep davon. Die Mutter der jungen Frau, Ricarda Louk, gehe davon aus, dass sie verschleppt wurde und noch lebt, berichtete der "Spiegel". Die 22-Jährige sei leicht an ihren auffälligen Tatoos und ihren gefärbten Haaren zu erkennen. Sie erbitte jede Hilfe.

Shani Louk hat dem "Spiegel" zufolge nie in Deutschland gelebt, war aber mehrfach zu Besuch bei ihren Großeltern in Ravensburg in Baden-Württemberg. Ihre Mutter, eine Katholikin, die später zum Judentum konvertierte, war demnach nach Israel ausgewandert. Der jüdische Vater ist Israeli.

Die Familie lebe etwa 80 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Die junge Frau hat demnach aber die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Hamas hatte bei ihrem Angriff auf das Musikfestival in der Negev-Wüste ein Massaker angerichtet. Es gab zahlreiche Todesopfer.

Zu dem Festival in der Nähe des Kibbuz Reim nahe dem Gazastreifen hatten sich Hunderte junge Israelis versammelt. Die Hamas-Kämpfer schossen wahllos auf die flüchtenden Menschen und verschleppten auch viele in den Gazastreifen.

Jan-Frederik Fischer und Eva Schiller arbeiten im Landesstudio Baden-Württemberg. Die Tante und der Onkel von Shani Louk leben in dem Bundesland.