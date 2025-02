Merz warnt US-Regierung vor Einmischung

Kritik von US-Vizepräsident J.D. Vance an einem angeblichen Werte-Defizit in Europa wies Merz zurück. Es sei vollkommen richtig, dass es gesetzliche Regelungen etwa gegen Hassreden oder Fake-News gebe. Merz wies darauf hin, dass das US-Präsidialamt gerade einen Journalisten von Pressekonferenzen ausgeschlossen habe. Das passiere in Deutschland nicht.

Habeck: Das geht Vance nichts an

Auch Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck wies die Einmischung Vances mit deutlichen Worten zurück. "Das, was Vance gestern gemacht hat, geht ihn nichts an.

So klar muss man das sagen. It's none of your business", sagte Habeck RTL und ntv.