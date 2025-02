USA ziehen sich zurück: Good Bye, Europa

Am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz steht die künftige Sicherheit in Europa auf der Agenda. Am Samstag lag der Fokus auf dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Diese Münchner Sicherheitskonferenz wird in die Geschichte eingehen. Die Nachkriegsordnung hat die Trump-Regierung zertrümmert. Seit dem Zweiten Weltkrieg garantierten die USA die Sicherheit in Europa. Das gilt nicht mehr. Gerade jetzt, da russische Truppen in der Ukraine stehen. Europa ist in Gefahr.

Europa hat schon immer mit den USA gehadert. Aber zum Schluss galt, was einmal der große britische Premierminister Winston Churchill gesagt hat: "Amerikaner tun am Ende immer das Richtige. Nachdem sie vorher alle anderen Möglichkeiten ausprobiert haben." Diese Wahrheit ist Geschichte. Jetzt gibt es nur den einen - Trumps - Weg.

Kulisse für Vances Wutrede

Wer am Hofe von Trump überleben will, muss scharf auftreten. Sein Vize-Präsident J.D. Vance weiß das. In seiner Rede auf der Sicherheitskonferenz rechnet er mit den Europäern ab. Nicht Russland und China seien die Gefahr, sondern das mangelnde Demokratieverständnis der Europäer. Dort werde die Meinungsfreiheit zensiert. In weniger als einer halben Stunde schredderte er die jahrzehntelange Wertegemeinschaft mit Europa. Im Saal saß die politische und wirtschaftliche Elite und schüttelte sich fassungslos. Wie kleine Schüler belehrte Vance, der dem Fake-News Präsidenten Trump dient, Europa in Sachen Demokratie.

Sein eigentliches Publikum waren aber nicht die Anwesenden im Saal, sie dienten nur als Kulisse für die Wutrede. Sein eigentliches Publikum waren die Trump-Anhänger in Amerika, der Mann im Weißen Haus und sein Handlanger Elon Musk. Trumps Lob: eine "very brilliant speech". Dass sich die ganze europäische Elite aufregte, erhöhte nur die Freunde bei Vance. Treffer versenkt. Ihr Schmerz ist seine Lust.

In der Rede spiegelte sich die Verachtung gegenüber Europa wider. Trumps Mannschaft will die EU spalten. Deshalb traf sich Vance mit AfD-Chefin Alice Weidel. Die Rechtspopulisten in der EU sind die Verbündeten der Trump Bewegung.

Selenskyjs Hilferuf: Europa muss sich selbst schützen

Die Gegenrede zu Vance hielt ausgerechnet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es sind schicksalshafte Tage für sein Land. Trump und Kremlchef Wladimir Putin reden hinter seinem Rücken miteinander. Nächste Woche treffen sich Amerikaner mit Russen in Saudi-Arabien, um über den Frieden in der Ukraine und in der Welt zu beraten.

Europa sucht nach Antworten

Die Welt sortiert sich neu. Brüssel hat bisher keinen Platz am Verhandlungstisch. Dazu passt, dass die Amerikaner den Europäern einen Fragenkatalog geschickt haben sollen: Was sie denn mitbringen würden, wenn sie bei Verhandlungen dabei sein dürften? Wie sehe eine europäische Friedenstruppe in der Ukraine aus? Am Montag wird es einen Sondergipfel einiger EU-Regierungschefs in Paris geben. Eine Antwort muss her. Vielleicht eine europäische Armee? Die Versäumnisse der letzten Jahre rächen sich bitter.