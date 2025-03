Musk, Zuckerberg, Bezos: Was "Big Tech" und Trump verbindet

Mit Hilfe der Tech-Giganten aus dem Silicon Valley hat Donald Trump das Weiße Haus zurückerobert. Wer sind diese Milliardäre? Was wollen sie erreichen? Aktualisiert am 04.03.2025.

... ist ein US-amerikanischer Journalist und ehemaliger Tech-Kolumnist der US-Tageszeitung "New York Times". In seiner Kolumne "Link by Link" schrieb er von 2007 bis 2013 über den Einfluss digitaler Technologien auf die globale Kultur und Wirtschaft.

ZDFheute: DEI (Diversity, Equity, Inclusion) ist bei Trump und der Tech-Elite verhasst. Was stört sie an Diversität, Gleichbehanldung und Inklusion?

In Silicon Valley dachten sie tatsächlich: Wir schaffen eine neue Welt, in der es keine Geschlechter und keine Rassen mehr gibt. Und jetzt will man sie dazu verdonnern, sich über geschichtliche Ungerechtigkeiten und Diskriminierung bewusst zu werden? Das lehnen sie ab. Sie sind Autokraten, die nach Belieben handeln wollen, weil sie wissen, was das Beste für die Welt ist. Das ist der Schüssel zu ihrem Weltbild.