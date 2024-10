Glaube in Singapur: So leben die Religionen zusammen

Das Institute of Policy Studies (IPS) beschäftigt sich mit politischen und gesellschaftlichen Prozessen. In einem Bericht von 2022 legen sie dar, dass Rassismus in Singapur trotzdem existiert. Ein Fünftel der Befragten, die einer ethnischen Minderheit angehören, gaben an, am Arbeitsplatz aufgrund ihrer Ethnie ungerecht behandelt worden zu sein. Trotz der harschen Kontrollen und Strafen gab es in den letzten Jahren vereinzelte Fälle von Online-Hassrede und geplanten Anschlägen.